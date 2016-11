Andere artikelen







Altijd wat.

Oud en niets doen. Oftewel: eenzaamheid.





Hallo,

Soms denken mensen, dat je je als oudere wat eenzaam voelt.

Daar hebben we geen last van. Ja, je zou bijna denken, dat we het druk hebben, geen tijd bijv. om een blog bij te houden.

Er is altijd wat te regelen.

Neem nou ons huwelijksfeest.

Prima verlopen hoor, maar we willen de gebeurtenis vast leggen in een fotoboek.

Mijn vrouw is er aan begonnen, maar dan moeten we hier naar toe, dan daar naar toe, en zo komt het maar niet af.

De laatste week erg getobt met de instelling van mijn nieuwe printer.

Een ander probleem dat op een oplossing vraagt, zijn mijn ringen. De knokkels van mijn vingers zijn te dik, en hoe gek het ook klinkt, soms te dun.

Vorige week zelfs een ring verloren.

Gelukkig weer terug gevonden.

Nou zit ik weer met mijn gehoorapparaatjes.

Bij een bijeenkomst of gewoon in een gezelschap met kinderen, hoor ik de lage tonen niet.

Deze week wordt de ziektekosten verzekering met nieuwe premies verwacht. Weer een probleempje oplossen.

En zodra je denkt: zo dat is opgelost, komt er weer een nieuwe vraag.

En zo blijf je bezig.

Dus eenzaam, of vervelen is er voorlopig niet bij.

Gelukkig, we zijn nog met zijn tweeën.

Met h.g. Opaisraël.







Geplaatst op 17 november 2016 13:11 en 33 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.